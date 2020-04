Ehemaliges Miesen-Areal : Stadt Bonn genehmigt Autokino in Dottendorf

Stadt Bonn genehmigt Autokino in Dottendorf

Auf dem früheren Miesen-Areal in Dottendorf soll es künftig ein Autokino geben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat grünes Licht für ein Autokino in Dottendorf gegeben, Teile des Antrags wurden aber gestrichen. Für das Freiluftkino gibt es allerdings bereits ein Ablaufdatum.

Grünes Licht gibt es von der Stadt Bonn für ein Autokino auf dem früheren Miesen-Areal in Dottendorf. Das teilte Stadtsprecherin Monika Hörig am Dienstag auf GA-Anfrage mit. Die Genehmigung, mit der spätestens Anfang kommender Woche zu rechnen sei, gelte maximal für drei Monate. „Und sie wird längstens bis zur Wiedereröffnung regulärer Kinos erteilt werden“, kündigte Hörig an.