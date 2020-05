Mit Herzfehler geboren : Bonner Ärzte retten Säugling mit weltweit einmaligem Notfall-Eingriff

Martin Schneider, Co-Direktor der Abteilung Kinderkardiologie des Zentrums für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Bonn, mit der Mutter des kleinen Patienten auf der Neonatologischen Intensivpflegestation. Foto: Universitätsklinikum Bonn (UKB)/J. F. Saba

Mit einem weltweit bislang einzigartigen Eingriff hat ein Ärzteteam der Bonner Universitäts-Kinderklinik ein schwerkrankes frühgeborenes Kind behandelt. Wie die Uniklinik am Dienstag mitteilte, sei so eine lebensbedrohliche Verengung der Schlagader beseitigt worden.

Dem Säugling, der am 16. April mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen war, wurde zwölf Tage nach der Geburt ein sogenannter Stent in die Hauptschlagader eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Gefäßstütze. Die Besonderheit bei dem Eingriff: Weltweit erstmalig erfolgte dieser ausschließlich mithilfe der sogenannten Echokardiografie – einem Verfahren, bei dem das Herz während der Operation per Ultraschall anstelle von Röntgenbildern sichtbar gemacht wird. „Das war wegen der Größenverhältnisse die einzige Möglichkeit, die Positionierung des Stents kontrollieren zu können“, teilte Martin Schneider, Co-Direktor der Abteilung Kinderkardiologie des Zentrums für Kinderheilkunde, mit. „Wegen des geringen Körpergewichts wäre eine Operation zu riskant gewesen.“ Aufgrund der minimalen Strahlung sei der Eingriff unter der Kontrolle mittels Ultraschall erfolgt. Schon wenige Stunden später habe der kleine Patient wieder selbstständig atmen können.