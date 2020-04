Verordnung der Landesregierung zu Corona : Waldkletterpark in Bad Neuenahr darf wieder öffnen

Bad Neuenahr. Nach der Zwangspause darf der Bad Neuenahrer Kletterpark „Wald Abenteuer“ ab Samstag wieder öffnen. Grundlage ist laut Betreiberfirma die jüngste Verordnung der Landesregierung zur Bekämpfung des Coronavrius, die Individualsport im Freien zulässt.

Gruppen seien nur möglich, wenn es um Menschen geht, die in einem Haushalt leben. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren müssten eins zu eins von einem Elternteil begleitet werden. Vorschulkinder hätten weiter keinen Zutritt. Für Klettergäste mit einem Körpergewicht unter 60 Kilogramm sei die Nutzung der „Megaseilbahn“ untersagt. Alle Gäste müssten sich zur strikten Einhaltung von corona-spezifischen Hygienevorschriften verpflichten. Die Freude der Gäste werde „Bestandteil des wichtigen Prozesses der progressiven Wiederbelebung des öffentlichen Lebens sein“, heißt es in der Mitteilung. Man sei froh und „ein wenig stolz“, mit der Öffnung der Sportanlage diesen Prozess zu unterstützen. Nils Labude, stellvertretender Leiter des Schwesterparks in Velbert-Langenberg und bei der Betreiberfirma für das Marketing verantwortlich, hält die Wiedereröffnung in Bad Neuenahr für „absolut vertretbar“. Zwei Wochen lang hätten er und seine Kollegen an dem Konzept für den Betrieb unter den erschwerten Bedingungen gearbeitet. „Wenn Tennis- und Golfplätze wieder öffnen dürfen, haben auch wir im Wald genug Platz“, so Labude. Ohnehin sei die Resonanz bei den Menschen noch gering. Lediglich zwei Buchungen gebe es für Samstag bislang.