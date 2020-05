Wohltätigkeitsveranstaltung : Operngala der Bonner Aids-Stiftung findet online statt

Bonn Eigentlich ist das Fest auf das kommende Jahr verschoben. Die Veranstaltung findet aber dennoch in kleinem Rahmen statt. Die Organisatoren stellen eine Aufzeichnung davon ins Netz.

Sie gehört zu den größten Kulturereignissen der Stadt: die Operngala, initiiert vom Ehepaar Helmut Andreas und Arndt Hartwig und organisiert mit Hilfe der Aids-Stiftung Bonn und dem Bonner Stadttheater. Corona machte in diesem Jahr dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Der Opernball ist zwar auf das Jahr 2021 verschoben, soll aber in kleinerem Umfang trotzdem stattfinden. Interessierte sollen sich den Ball dann am Samstag, 9. Mai, online ansehen können.

„Der Gedanke kam uns am vergangenen Donnerstag“, erzählt Helmut Andreas Hartwig dem GA. „Wir haben immer überlegt: Was können wir für die Operngala tun?“ Dann sei ihm die Idee gekommen, es aufzuzeichnen und online zur Verfügung zu stellen. Sofort setzte er sich mit der Deutschen Welle in Kontakt, die am Mittwochnachmittag in der Oper die Veranstaltung aufzeichnen werde. Hauptabteilungsleiter Rolf Rische erklärte sich spontan bereit, mit seiner Mannschaft mitzumachen, so Hartwig.