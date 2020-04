Folgen der Corona-Pandemie : Freibäder in Bonn bleiben diesen Sommer geschlossen

Freibäder in Bonn bleiben diesen Sommer geschlossen

Bonner Freibäder wie das Römerbad nahe der Nordbrücke bleiben in dieser Saison geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Freibäder in Bonn werden wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer nicht öffnen können. Oberbürgermeister Ashok Sridharan hält den Betrieb von Hallenbäder für denkbar.

Die Stadt geht davon aus, dass die Freibäder in dieser Saison wegen des Coronavirus nicht werden öffnen können. Dazu teilte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Freitagnachmittag per Pressemitteilung mit: „Das tut sehr weh, da es laut Meteorologen einen sehr schönen und heißen Sommer geben soll. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir bei entsprechender Lockerung der geltenden Vorgaben und unter entsprechenden Auflagen wenigstens die Hallenbäder öffnen können. Das müssen wir abwarten.“