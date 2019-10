„Rhine Princess“ bei Bonn : Mordkommission ermittelt nach Vorfall auf Hotelschiff

Foto: Axel Vogel Am Freitagmorgen stiegen Passagiere auf ein anderes Schiff an der Landebrücke 15.

Bonn Im Rhein bei Bonn haben Polizei und Rettungskräfte vergeblich nach einer Frau gesucht, die von einem Schiff ins Wasser gefallen sein soll. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt nach einem Vorfall auf einem Bonner Hotelschiff. Ein Zeuge hatte am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr gemeldet, dass eine 25-Jährige von Bord des Hotelschiffes gestürzt sei. Trotz intensiver Suche sei die Vermisste nicht gefunden worden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Wasserschutzpolizei und die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchten den Fluss- und Uferbereich ab.

Bei dem 42-jährigen Zeugen handelt es sich laut Polizei um einen Bekannten der 25-Jährigen. Beide sollen zur Schiffscrew gehören. Die Polizei befragte mögliche Zeugen auf dem Hotelschiff sowie einem daneben liegenden Schiff. Niemand anders habe aber nach aktuellem Stand der Ermittlungen gesehen, ob und wie die Frau über Bord gegangen sei. Nach GA-Informationen handelt es sich bei dem Hotelschiff um die „Rhine Princess“, ein Flusskreuzfahrt-Schiff mit vier Passagierdecks.

Rhine Princess war nach Köln unterwegs

Am Freitagmorgen kamen auch Taucher zur Landebrücke 15, wo das Schiff lag. Diese konnten nach Angaben von Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn, wegen der starken Strömung jedoch nicht ins Wasser.

Der 42-Jährige befindet sich aktuell bei der Polizei und wird vernommen. Nach seinen Angaben soll es einen Streit zwischen ihm und der Vermissten gegeben haben, in dessen Folge die 25-Jährige an Deck ging und schließlich in den Rhein stürzte. Von ihr fehlt bislang jede Spur.

Aufgrund der Gesamtumstände haben Ermittler einer Mordkommission in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Bei dem betroffenen Schiff handelt es sich um die „Rhine Princess“, wie Willem de Zeeuw, Geschäftsführer der Rivercruise Line AG in Basel, dem GA bestätigte. Das Flusskreuzfahrtschiff sei in Richtung Köln unterwegs gewesen, wo die Passagiere am Freitag von Bord gehen sollten.

Frau war schon länger Stewardess auf der Rhine Princess

Die vermisste Frau stamme – ebenso wie der 42-jährige Mann – aus Indonesien. „Sie war schon einige Monate als Stewardess an Bord“, sagte de Zeeuw. Es sei also davon auszugehen, dass sie sich auf dem Schiff gut ausgekannt habe. „Noch haben wir Hoffnung“, so der Geschäftsführer. „Aber je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird es ja.“ Andere Indonesier, die zur Mannschaft gehören, hätten nach dem Verschwinden der Frau bereits eine traditionelle Zeremonie auf dem Schiff veranstaltet.