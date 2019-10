Tanker und Flusskreuzer kollidieren : Verletzte bei Schiffsunfall auf dem Rhein

Ein Kreuzfahrtschiff liegt nach einer Havarie an einem Anleger. Ein Tanker war mit dem Flusskreuzfahrtschiff auf Höhe der Rheinbrücke bei Wesel kollidiert.

Wesel Auf Höhe der Rheinbrücke bei Wesel sind am Dienstagabend ein Tanker und ein Flusskreuzfahrtschiff kollidiert. Sieben Menschen wurden dabei leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein Tanker und ein Flusskreuzfahrtschiff sind auf Höhe der Rheinbrücke bei Wesel kollidiert. Sieben Menschen seien dabei leicht verletzt worden, hätten aber nach ambulanter Behandlung wieder auf das Kreuzfahrtschiff gekonnt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwochmorgen. Die Schiffe waren in entgegengesetzte Richtungen unterwegs. Bei dem Unfall am Dienstagabend entstanden nur leichte Sachschäden. Beide Schiffe konnten ihre Fahrt später fortsetzen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.