Kosmetik im Wert von 750 Euro erbeutet : Polizei sucht nach mutmaßlichen Drogerie-Dieben

Bonn Diese beiden Tatverdächtigen haben entweder einen unstillbaren Hang zur Körperpflege - oder wissen ziemlich gut, welche Kosmetika am meisten Geld bringen. Die Polizei fahndet nun anhand eines Fotos nach zwei Männern.

Die Bonner Polizei sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 14. August in einem Drogerie-Markt in Bonn-Auerberg Kosmetikartikel im Wert von rund 750 Euro gestohlen zu haben. Die Tatzeit, zu der die Überwachungskamera ein Bild der Verdächtigen aufnehmen konnte, sei gegen 17.55 Uhr gewesen.