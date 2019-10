Tinder und Co. : So daten die Bonner im Internet

Bonn Single-Männer aus Bonn sind wortkarg und heißen Guido, Single-Frauen heißen Maike und tanzen Zumba - und beide verschieben wichtige Aufgaben lieber auf morgen. Fakt oder Klischee? Zumindest ergibt das und mehr eine Studie, die das Onlinedating in der Bundesstadt unter die Lupe genommen hat.

Menschen online kennenlernen - das ist im Jahr 2019 und vor allem in der Generation Internet längst kein Tabu mehr. Dating-Apps wie Tinder, Bumble oder Lovoo verzeichnen Millionengewinne, und selbst Social-Media-Marktriese Facebook will seit Neuestem mit einer eigenen Plattform die richtigen Leute zusammenbringen. Nach Testläufen in den USA sollen Anfang 2020 auch europäische Singles in den Genuss kommen.