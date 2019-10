Exzellenz-Universität Bonn : Uni feiert beim musikalischen Auftakt des Bonnfestes

Bonn Im Rahmen des diesjährigen Bonnfestes hat die Uni Bonn die Auszeichnung zur Exzellensuniversität ausgiebig gefeiert. Beim musikalischen Auftakt des Festes nahmen auch der Chor und das Orchester des „Collegium musicum“ teil.

Mit einem musikalischen Dreiklang hat die Bonner Uni am Freitagabend ihren Erfolg, eine von elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland zu sein, gefeiert: Chor und Orchester des Collegium musicum waren der Auftakt beim Bonnfest, das drei Tage lang die City für sich einnimmt. Fetziger wurde es nach der Klassik am Alten Rathaus beim Uni-Big-Band-Battle, poppiger mit der Münchener Freiheit, die mit "Ohne Dich" 1990 wohl ihren größten Hit landeten.

Ein paar Meter weiter spielten Stephan Eisel, Musiker am Open Piano, Knallblech und Rody Reyes auf dem Münsterplatz. Samstag und Sonntag sorgen Schlager Metall, Finest CLection samt Soul Bros. & James Smith Jun., Makeda, Trio Akustico, Familie Malente, Roomservice und viele mehr für Programm. Electronic Dance Music bietet das "Unknown-Festival" am Samstag von 15 bis 22 Uhr. Zahlreiche Initiativen und Vereine beteiligen sich am Bonnfest. Sonntag sind ab 13 Uhr die Geschäfte offen. Feierlicher Abschluss ist die "Ode an die Freude" am Sonntag um 18.30 Uhr, bei der alle Bonner mitsingen sollen.