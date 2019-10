Bonner Unternehmer David Schirrmacher : Von Floerke meldet Insolvenz an

Bonn Das Modeunternehmen „Von Floerke“ hat Insolvenz angemeldet. Das gab der Bonner Unternehmer und Gründer des Start-ups, David Schirrmacher, am Freitag bekannt.

„Ich habe wirklich alles versucht, um durch Livestreams, Sonderaktionen, neue Produkte und manchmal sicher auch auf etwas ungewöhnlichen Wegen die Firma und alle damit verbundenen Arbeitsplätze zu retten“, so Schirrmacher, der sich in seiner Pressemeldung selbst als „charismatischer Geschäftsführer und Gründer der Marke Von Floerke“ bezeichnet.

Im Juli gab es zudem einen Polizeieinsatz in Schirrmachers Wohnung in Bonn. Vor laufender Kamera hatte Schirrmacher in einem Online-Livestream mit einem Baseballschläger in seiner Wohnung um sich geschlagen und mit einer Schreckschusspistole gefeuert. Schon im März durchsuchte die Polizei David Schirrmachers Wohnung, nachdem ein Bürger nach dem Ansehen eines Online-Videos, in dem der Jungunternehmer mit einer Waffe hantierte, Anzeige erstattet hatte.