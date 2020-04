Diebstahl im Poppelsdorfer Schloss : Unbekannte stehlen Tresor mit lebensbedrohlichen Ampullen

Bonn Unbekannte haben einen Tresor mit schwach radioaktivem Inhalt aus dem Institut für Geowissenschaften auf der Meckenheimer Allee geklaut. Die Polizei warnt die Täter ausdrücklich davor, den Tresor zu öffnen oder die Ampullen zu beschädigen.

Bislang unbekannte Diebe haben sich im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen Zugang in das Institut für Geowissenschaften am Poppelsdorfer Schloss auf der Meckenheimer Allee verschafft und dort einen kleinen Tresor mit gefährlichen Ampullen geklaut. Nach GA-Informationen sollen sich in dem entwendeten Würfeltresor neben Lösungsmitteln auch schwach radioaktive Stoffe befinden.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Mitarbeiter des Instituts am Dienstagmittag den Diebstahl aus einem Büroraum auf der Meckenheimer Allee. Demnach sollen die unbekannten Täter zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, in die Räumlichkeiten des Instituts eingebrochen sein. Die Täter sollen über ein Baugerüst am Poppelsdorfer Schloss an ein Fenster im Obergeschoss gelangt sein und dieses gewaltsam eingedrückt haben. Anschließend entfernten sie sich unerkannt mit der Beute.