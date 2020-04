Schutzmaßnahme wegen Coronavirus : Bonner Altstadt wohl noch bis Sonntag für Besucher gesperrt

Bonn Die Bonner Altstadt und die darin befindliche Touristenattraktion der Kirschblüte bleibt voraussichtlich noch bis Sonntag für Besucher gesperrt. Das teilte die Stadt Bonn mit. Außerdem veröffentlichte die Stadt neue Corona-Infektionszahlen.

In Bonn wurden mittlerweile 539 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. 133 davon seien wieder genesen, 402 aktuell akut erkrankt. Die Zahl der durch das Coronavirus gestorbenen Bonner liegt weiterhin bei vier. Eine positive Nachricht gibt es dagegen aus den Altenheimen: Dort hat sich die Zahl der Infizierten nicht weiter erhöht.

Auch teilte die Stadt am Mittwoch mit, dass die Sperrungen in der Altstadt für Besucher noch bis voraussichtlich Sonntag bestehen bleiben sollen. So will die Stadt seit vergangener Woche erreichen, dass das Kontaktverbot auch in Zeiten der Kirschblüte eingehalten wird. Da die Blütezeit der Kirschblüte sich bereits dem Ende entgegen neigt, werde in der kommenden Woche aktuell mit einem geringeren Besucheraufkommen gerechnet.