Containersiedlungen nicht ausgelastet : Bonn kann mehr Flüchtlinge aufnehmen

Bonn Die Stadt Bonn bringt mehr Geflüchtete unter als vorgeschrieben, die Containersiedlungen sind dennoch nicht ausgelastet. Aber: In den nächsten beiden Jahren erlöschen die Betriebsgenehmigungen.

Bonn wird Erfüllungsquote mit fast 136 mehr als gerecht

Diese Einschätzung bestätigt auch das nordrhein-westfälische Integrationsministerium. Ministeriumssprecherin Marie Vörckel begründet sie damit, dass Bonn der Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit beinahe 136 Prozent (Stand: 8. März 2020) mehr als gerecht werde. Die „Überfüllung“ hänge auch damit zusammen, dass in Bonn mit einer Erstaufnahmeeinrichtung in der Ermekeilkaserne und einer Zentralen Unterbringungseinrichtung in Bad Godesberg zwei Landeseinrichtungen angesiedelt seien.

Düsseldorf verweist in der Frage, ob Kommunen in der Zuständigkeit von Arnsberg ihre Quote noch nicht erfüllen, auf die aktuelle Verteilungsstatistik. Demnach gibt es etliche Städte und Orte, die unter den hundert Prozent liegen, beispielsweise im Rhein-Sieg-Kreis Rheinbach mit rund 90 Prozent. Ziel bleibe eine „gleichmäßige Verteilung“, so Vörckel.