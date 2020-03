Spezialeinheit in NRW : Polizeimunition bei rechtsextremer Gruppe aufgetaucht

Düsseldorf Munition von polizeilichen Spezialeinheiten ist in die Hände von Mitgliedern der mutmaßlich rechtsextremen Gruppe „Nordkreuz“ gelangt. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul bestätigt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat bestätigt, dass NRW-Polizeimunition in die Hände von Mitgliedern der mutmaßlich rechtsextremen Gruppe „Nordkreuz“ gelangt ist. Es handele sich um Munition, die nur von den Spezialeinheiten verwendet werde. Die Spur führe zu einem privaten Schießplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hätten auch Spezialeinheiten aus NRW trainiert, sagte Reul in einer Sondersitzung des Innenausschusses des NRW-Landtags am Donnerstag.