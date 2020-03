Nach sieben Jahren Sanierung : Bonner Uni-Tiefgarage öffnet im April

Bonn Sieben Jahre lang war die Tiefgarage an der Bonner Universität zwecks Sanierung geschlossen. Im April soll sie wieder eröffnen. Mit mehreren Hundert zusätzlichen Stellflächen könnte sich die Parksituation in Bonn etwas entspannen.

Jetzt soll sich die Parksituation in Bonn bald wieder entspannen, kündigte Unisprecher Andreas Archut am Dienstagmittag bei einer Besichtigung der sanierten Garage an. „Ein denkwürdiges Ereignis“ nannte Archut denn auch die bevorstehende Eröffnung. Das Highlight der quasi neuen Garage: Überreste der alten Stadtmauer aus dem 18. Jahrhundert, die hinter feuersicherem Glas für die Öffentlichkeit sichtbar sind. 600.000 Euro extra hat die Freilegung der Mauerreste gekostet, sagte Archut. Mit dem Einbau eines Aufzugs ist die Unigarage endlich auch barrierefrei.