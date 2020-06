Blickfang mit Labyrinth und Fontänen : Monatelange Sanierung des Bonner Museumsplatzes ist beendet

Bonn Die achtmonatige Sanierung des Platzes an der Museumsmeile ist beendet. Bäume, ein Heckenlabyrinth und derzeit ein begehbarer Springbrunnen sollen die Besucher anlocken. Das Baubudget von 2,5 Millionen Euro wurde unterschritten.

Jetzt offenbart sich den Besuchern die Freifläche so, wie sie ursprünglich vom Wiener Architekten der Bundeskunsthalle und des Platzes, Gustav Peichl, Ende der 1980er Jahre geplant wurde. Ein besonderer Blickfang ist ein Heckenlabyrinth. Wenige Jahre nach der Platzeröffnung 1992 war es entfernt worden. „Wir haben entschieden, es wieder auf den Platz zu bringen, um die ursprüngliche Planung zu zeigen“, erklärte am Donnerstag Patrick Schmeing, kaufmännischer Geschäftsführer der Bundeskunsthalle. Auch wurden, wie Peichl es damals vorgesehen hatte, vier Reihen Bäume gepflanzt. „Die größte Herausforderung war der ästhetische Aspekt des Platzes – nämlich ihn so wiederherzustellen, wie Peichl es wollte“, so Schmeing weiter.