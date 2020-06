Messungen in der Fußgängerzone : Bonner Innenstadt ist beinahe so voll wie vor Corona-Zeiten

Bonn Nachdem die Bonner Innenstadt inmitten des Corona-Lockdowns zeitweise fast menschenleer war, füllt sich die Fußgängerzone seit April stetig. Inzwischen sind schon wieder fast so viele Menschen unterwegs wie vor der Krise.

Die Bonner Innenstadt wird inzwischen wieder von in etwa so vielen Fußgängern besucht wie vor der Corona-Krise. Nachdem die Fußgängerzonen in Bonn im März und April zwischenzeitlich wie leergefegt waren , belaufen sich die Besucherzahlen Mitte Juni schon wieder auf einem ganz ähnlichen Niveau wie vor der Krise.

Die Messungen der letzten Wochen zeigen darüber hinaus, dass seit Mitte Mai wieder annähernd so viele Menschen in der Innenstadt unterwegs sind wie im Mittel der vergangenen zwei Jahre. Am Samstag, 6. Juni, wurden zur Spitzenzeit zwischen 15 und 16 Uhr beispielsweise 4500 Menschen auf der Poststraße gezählt, am vergangenen Samstag waren es in diesem Zeitraum 3870 Personen. Im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre waren in diesem Zeitfenster an einem Samstag 4600 Menschen unterwegs.