Bonner Bauprojekt : Stadtdirektor hält Kommune für überfordert mit Sanierung der Beethovenhalle

Stadtdirektor Wolfgang Fuchs 2017 am Studio: Es wurde ausgeschachtet und kostspielig abgestützt, um Platz für einen Kammermusiksaal zu schaffen. Foto: Westhoff/Benjamin Westhoff

Bonn. Wolfgang Fuchs würde die Beethovenhalle kein zweites Mal unter städtischer Regie sanieren lassen. In seiner Stellungnahme bedauert der Stadtdirektor den Verlauf der Sanierung.

Stadtdirektor Wolfgang Fuchs, bei dem bis vor Kurzem die politische Projektleitung für die Sanierung der Beethovenhalle lag, würde es beim nächsten Mal anders machen. Er glaube, „dass derlei Großprojekte mit einer hohen öffentlichen Wirkung nicht mehr von der Stadt selbst betrieben werden sollten“, schreibt Fuchs in einer Stellungnahme zum vertraulichen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes.

Er begründet dies mit den „Restriktionen der öffentlichen Hand bei Vergabe- und Bauvertragsrecht“ – und durch die Blume auch mit neugierigen Journalisten, die der Stadt mit Berichten über die Sanierungsprobleme die Arbeit erschwert hätten. Wer statt der Kommune Bauherr sein könnte, lässt Fuchs offen. Er spielt aber offenbar darauf an, dass die Stadt für Großprojekte auch Generalunternehmer beauftragen könnte.

Skandal um Sanierung in Bonn

Skandal um Sanierung in Bonn : Prüfer kritisieren Gebäudemanagement der Beethovenhalle

In seiner Stellungnahme bedauert der Stadtdirektor den Verlauf der Sanierung, die frühestens 2024 abgeschlossen und statt ursprünglich veranschlagter 61,5 am Ende bis zu 166 Millionen Euro kosten soll. Der „gegenüber den ursprünglichen Plänen deutlich ausgeweitete Planungsumfang“ habe dazu beigetragen, dass das Projekt von Anfang an „nicht idealtypisch“ abgelaufen sei. Es sei schwer gewesen, im Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB) Personal für dieses Projekt zu gewinnen. Dort habe es nach den Erfahrungen der Vergangenheit eine „gewisse Angst vor Großprojekten“ gegeben. Gemeint offenbar: das World Conference Center Bonn und das Haus der Bildung.