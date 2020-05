Denkmalgeschützter Kiosk : Vorbereitungen für die Rückkehr des Bundesbüdchens

Bonn Der denkmalgeschützte Kiosk reist am kommenden Sonntag quer durch die Stadt zur Heussallee. Die Bäckerei Mauel pachtet den Kiosk von der Stadt.

Am Wochenende soll das letzte Kapitel einer langen Geschichte beendet werden: Das Bundesbüdchen kehrt in das frühere Regierungsviertel nahe seines angestammten Platzes an der Heuss­allee zurück.

Mit einem Tieflader soll der Kiosk, an dem einst auch Deutschlands erster Bundeskanzler Konrad Adenauer Siedewürstchen orderte, am frühen Sonntagmorgen von einem Bauhof in Hersel ins heutige Bundesviertel transportiert werden. Per Kran wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude anschließend auf das eigens dafür vorbereitete Betonfundament gesetzt. „Ich hoffe, dass das Bundesbüdchen den Transport möglichst unbeschadet übersteht“, sagt Peter Storsberg, Vorsitzender des Fördervereins Historischer Verkaufspavillon. Der Verein hatte sich formiert, um das Anliegen des früheren Eigentümers Jürgen Rausch zu unterstützen, der seit Jahren eine Rückkehr des Büdchens gefordert hatte. Der Kiosk musste für den Erweiterungsbau des WCCB weichen.