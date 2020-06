Am Wesselheideweg : Unbekannte randalieren auf Grillplatz der „Waldfreunde“ in Bonn-Duisdorf

Symbolfoto. Foto: DPA

Bonn-Duisdorf Unbekannte Personen haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Grillplatz der „Waldfreunde“ am Wesselheideweg in Duisdorf randaliert. Sie sollen Müll hinterlassen und mehrere Gegenstände beschädigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.



Mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Grillplatz der „Waldfreunde“ am Wesselheideweg in Bonn-Duisdorf randaliert. Ein Berechtigter des Grillplatzes entdeckte am Sonntagmittag gegen 13 Uhr die Hinterlassenschaften der bislang Unbekannten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die Randalierer Müll hinterlassen und ein Vogelkästchen sowie eine Holzkiste auf dem Grillplatz beschädigt haben. Außerdem sollen sie ein Feuer auf einem dort installierten Tisch entzündet haben, wodurch der Tisch beschädigt wurde. Die Polizei Bonn hat die Ermittlungen aufgenommen.