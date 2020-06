Teure Tarife : In NRW-Städten sind die Abwassergebühren besonders hoch

Düsseldorf/Bonn In vielen Städten von Nordrhein-Westfalen sind die Abwassertarife vergleichsweise teuer, von den bundesweit 25 teuersten Städten liegen 15 in NRW. Städte wie Köln und Düsseldorf schneiden im Vergleich wesentlich besser ab als Bonn.

In vielen Städten von Nordrhein-Westfalen sind die Abwassertarife vergleichsweise teuer. „Von den bundesweit 25 teuersten Städten liegen 15 in NRW“, berichtete Haus und Grund Rheinland Westfalen am Donnerstag in Düsseldorf. Dies geht aus einer Rangliste der 100 größten deutschen Städte hervor, die das Beratungsunternehmen IW Consult für den Eigentümerverband erstellt hat. Mönchengladbach, Wuppertal und Bergisch Gladbach gehören bundesweit zu den Städten mit den höchsten Preisen für Abwasser.