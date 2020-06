Viertes Jahr in Folge : Weniger Menschen wollten 2019 nach NRW ziehen

Viertes Jahr in Folge

Weniger Menschen als in den Vorjahren zogen 2020 nach NRW. (Symbolbild) Foto: picture-alliance / Bildagentur H/Bildagentur Huber/Siering

Düsseldorf Die Zahl der Zuzüge nach Nordrhein-Westfalen sinkt im vierten Jahr in Folge. Diese und weitere Statistiken veröffentlichte das statistische Landesamt am Mittwoch.

Nordrhein-Westfalen verzeichnet im vierten Jahr in Folge einen Rückgang der Zuzüge. 2019 wechselten 444.025 Personen aus dem Ausland oder anderen Bundesländern nach NRW, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das sind 4.434 Personen oder 1 Prozent weniger als 2018. Zugleich verließen 396.769 das Bundesland. Der Wanderungsgewinn belaufe sich auf 47.256 Personen liege mit 5.215 unter dem des Vorjahres.