Bis zum 29. Juni : Maskenpflicht wird in NRW um zwei Wochen verlängert

Bonn Das Land NRW hat die Maskenpflicht um zwei Wochen verlängert: Statt bis Mitte des Monats gilt die Regelung nun bis zum 29. Juni.

Die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen wird aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie um zwei Wochen verlängert. Menschen in NRW müssten bis zum 29. Juni ihre Maske weiter aufsetzen, bestätigte das Gesundheitsministerium in NRW am Mittwochabend auf GA-Anfrage.