Stadtleben-Kolumne : Geselliger Admiral auf dem Hofgarten-Spielplatz

Meinung Bonn Normalerweise sind Schmetterlinge schnell weg, wenn Menschen sich ihnen nähern. Auf dem Spielplatz am Bonner Hofgarten sah das aber ganz anders aus.

Nachmittags auf dem Spielplatz am Hofgarten. Pralles, lautstarkes Leben – wenn vielleicht auch nicht so viel wie in Nicht-Corona-Zeiten. Dennoch herrscht fröhlicher Trubel. Kinder buddeln im Sand, schaukeln hoch in die Luft, sausen schreiend die Rutsche hinab, wippen hin und her. Kurzum: Es ist laut, es ist wild. Die örtliche Tierwelt ist gut beraten, Reißaus zu nehmen. An Ruhe auf Spielplatz, wie die Fauna sie während der coronabedingten Schließung hatte, ist nicht zu denken.