Einsturzgefahr : Godesberger Stadthalle bleibt länger geschlossen

Bad Godesberg Die Godesberger Stadthalle wird noch länger gesperrt bleiben, schätzt Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Bauteile sind so kaputt, dass sie komplett ausgetauscht werden müssen.

Die Stadthalle wird bis auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. „Wir müssen uns voraussichtlich darauf einstellen, dass wir einige Jahre ohne die Stadthalle auskommen müssen“, teilte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Mittwoch mit. Die Spannbetonträger des großen Saales seien wohl so schadhaft, dass eine Instandsetzung des Tragwerkes nicht mehr möglich sei, sagte Monika Hörig vom Presseamt der Stadt. Damit sind nun, neben der Beethovenhalle, die beiden großen Hallen in Bonn geschlossen. Die Stadthalle war auch Thema in der Sitzung der Bad Godesberger Bezirksvertretung am Mittwoch, an der Sridharan teilgenommen hatte.