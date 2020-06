Gewitter in Bonn und Region : Blitz schlägt in zwei Dächer in Friesdorf und Endenich ein

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochabend einen Dachstuhlbrand in Bonn-Friesdorf ausgelöst. Foto: Ulrich Felsmann

Königswinter Am Mittwochabend hat ein Unwetter Spuren in Bonn und der Region hinterlassen. In Friesdorf und Endenich musste die Feuerwehr zwei Dachstühle ablöschen, weil ein Blitz eingeschlagen war. Ein abgebrochener Ast in Königswinter behinderte den Verkehr der Linie 66.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralf Klodt, Ulrich Felsmann und Jonathan Kemper

Gegen 20.15 Uhr am Mittwochabend wurden Bonn und die Region von einem kurzen und heftigen Sommergewitter getroffen. Innerhalb der nächsten Stunde gingen knapp 100 Anrufe bei der Bonner Feuerwehr und dem Rettungsdienst ein, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Anwohner des Winkelswegs in Bonn-Friesdorf hatten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Sie hatten zunächst einen lauten Knall gehört und schließlich Flammen und Rauch in der Nähe eines Kamins entdeckt. Dahinter vermuteten sie einen Blitzeinschlag. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten den Teil des Dachs ab. Ein Übergriff der Flammen auf das Haus konnte dadurch verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie auch Prognose für Bonn und die Region : Warnung vor starkem Gewitter in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Fast zeitgleich schlug ein Blitz in den Kamin eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Litt-Straße in Endenich ein. Durch den Blitzeinschlag wurde der Schornsteinkopf auseinander gesprengt und das Dach schwer beschädigt. Die Feuerwehr entfernte die losen Trümmerteile. Bis auf die Bewohner der angrenzenden Dachgeschosswohnung, konnten alle Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten. Verletzt wurde niemand.

Baum behindert Bahnverkehr der Linie 66 in Königswinter

Weil am Mittwochabend Teile eines Baums auf dem Jüdischen Friedhof in Königswinter in die Oberleitung gefallen sind, musste der Verkehr der Stadtbahnlinie 66 ruhen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten den Ast, der am Mittwochabend in die Stromleitung der Linie 66 gefallen ist. Foto: Ralf Klodt