Start der Sanierung in Bonn : Wie sich der Platz an der Museumsmeile verändern soll

Die Museumsmeile mit Bundeskunsthalle und Kunstmuseum wurde am 17. Juni 1992 eröffnet. Seitdem haben keine großen Sanierungen wie die nun angegangene stattgefunden.

Viele Bonner erinnern sich noch an die Auftritte weltbekannter Künstler auf dem Museumsplatz, darunter Elton John, R.E.M, Status Quo, David Bowie, Bap und ZAZ. Das ist seit 2012 vorbei, weil die Bundeskunsthalle sie nicht mehr ausrichten wollte. Sprecher Sven Bergmann sagte am Dienstag: "Die Konzerte auf dem Platz wurden eingestellt, da sie sich in diesem Umfang am Ende nicht mehr rentiert haben. Für solch große Konzerte war der Platz einfach nicht ausreichend." Die Eisbahn, die im Winter an den Museen stand, zog in den Stadtgarten am Alten Zoll. Das Zelt wurde verkauft.