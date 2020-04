Stadt prüft Details : Noch keine Entscheidung über Mai-Demo in Bonn

Ob es an diesem Freitag eine Maikundgebung wie beispielsweise vor zwei Jahren auf dem Bonner Marktplatz geben wird, will die Stadt an diesem Mittwoch entscheiden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ob die Mai-Demonstration am Freitag in Bonn stattfinden kann, ist immer noch nicht klar. Die Stadt möchte an diesem Mittwoch eine endgültige Entscheidung geben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Königs

Ob die Mai-Demonstration an diesem Freitag stattfinden kann, ist noch nicht endgültig entschieden. „Die Verwaltung muss noch letzte Details prüfen“, sagte Stadtsprecherin Monika Hörig und stellte für Mittwoch eine Entscheidung in Aussicht. Jürgen Repschläger (Linksfraktion) hatte für den Tag der Arbeit eine Demo bei Polizei und Stadt angemeldet, an der nach seinen Angaben auch die Organisation Fridays for Future und der Bürgerchor „Bonnopoly“ teilnehmen wollen.

Repschläger dringt auf eine Zusage und sagte: „Ich kann verstehen, dass die Verwaltung während der Corona-Pandemie Zeit für die Prüfung braucht. Aber dass die Genehmigung so lange braucht, bringt mich als Organisator in Schwierigkeiten.“ Er habe, um dem Infektionsschutz gerecht zu werden, ein Konzept vorgelegt.

Lesen Sie auch Demonstrationskonzept mit Abstand eingereicht : Noch keine Klarheit über Mai-Demo in Bonn

Abstand halten mit Plakaten und Tüchern

Durch mindestens zwei Meter breite Plakate und Tücher sollen die Demonstranten Abstand halten. Mikrofone würden desinfiziert und nicht weitergereicht. Wenn die Stadt ihm weitere Auflagen auferlege, werde es mit der Umsetzung vor der Veranstaltung äußerst schwierig, so Repschläger.