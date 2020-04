Vorfall in Bonn : Streit um Taxi-Geld endet in Polizeigewahrsam

Streit um Taxi-Geld endet in Polizeigewahrsam

Vorfall in Bonn

Taxen in Bonn. (Symbolbild) Foto: Westhoff/Benjamin Westhoff

Bonn Die Nacht zum Dienstag musste in Bonn ein 30-Jähriger in Polizeigewahrsam verbringen. Im Streit um das Geld für eine Taxifahrt hatte er den Fahrer geschubst.

