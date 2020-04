Coronavirus : Erster Coronafall in städtischem Pflegeheim in Bonn

Bonn In Bonn ist erstmals ein Bewohner eines städtischen Seniorenheims positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Fälle steigt auf 638, die Zahl der Genesenen auf 445. Die aktuelle Entwicklung in Bonn im Überblick.

Derzeit befinden sich 1067 Menschen in Quarantäne. In diesen Zahlen enthalten seien die Coronafälle der Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in der ehemaligen Ermekeilkaserne sowie ein Teil der erkrankten Mitarbeiter, die in Bonn wohnen. Wie berichtet, sind in der EAE in der Südstadt, in der seit Mittwoch laut Stadt Bonn eine strikte Eingangs- und Ausgangssperre herrscht, derzeit 45 Coronafälle bekannt. Neuere Zahlen lagen dem Presseamt am Dienstag nicht vor.