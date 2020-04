Teile des frühen Unitymedia-Netzes : 500.000 Kunden waren von Vodafone-Störung betroffen

Düsseldorf Seit dem Montagabend war der Internetverkehr im früheren Unitymedia-Netz über viele Stunden gestört. Hunderttausende Vodafone-Kunden waren betroffen. Am Dienstagmittag konnte das Problem behoben werden.

Im Kabelnetz des Telefon- und Internetanbieters Vodafone gab es in Teilen von Deutschland seit dem frühen Montagabend eine Störung. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf GA-Anfrage bestätigte, war es am Montagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr zu einer Störung des Netzes gekommen, welche am frühen Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr erneut auftrat. Wie das Unternehmen am Dienstagmittag auf Twitter mitteilte, konnte die Störung letztlich gegen 11.55 Uhr wieder behoben werden.