Bauarbeiten in Bonn : Neue Verkehrsführung an der Viktoriabrücke irritiert Autofahrer

Trotz Corona: An der Viktoriabrücke schreiten die Arbeiten weiter voran. Für Irritationen sorgte am Montagabend bei einigen Autofahrern allerdings eine Veränderung der Baustelle in Richtung Norden in Höhe des Rechtsabbiegers in die Bornheimer Straße. Anders als manche Fahrer annahmen, war die Abfahrt nicht gesperrt, sondern lediglich verkürzt worden.