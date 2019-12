Fünfeinhalb Monate Bauzeit : So wurde die Viktoriabrücke in Bonn gebaut

So wurde die Viktoriabrücke in Bonn gebaut

Bonn Nur wenige Wochen, nachdem mit der neuen Bonner Rheinbrücke die wohl bedeutendste Verkehrsverbindung für das Nachkriegs-Bonn in Betrieb genommen wurde, freut sich die Stadt über die Fertigstellung einer weiteren wichtigen Verkehrsader. Für deren Bau wurden 80 Arbeiter und 40 Strafgefangene eingesetzt

Am 22. Dezember 1949 rollen die ersten Autos über die neue Viktoriabrücke. Schon die alte Viktoriabrücke aus dem Jahr 1905 war mit ihrer Bogenkonstruktion ein für die damalige Zeit elegantes Bauwerk. Sie wurde beim schweren Bombenangriff am 18. Oktober 1944 zerstört. Welche Bedeutung sie für den innerstädtischen Verkehr schon damals hatte, wurde schon in der Zeit nach der Kapitulation deutlich. Der ständig zunehmende Autoverkehr musste über den Bahnübergang an der Endenicher Straße abgewickelt werden.