Senioren-Telefon : Junge Bornheimer nehmen sich Zeit für alte Menschen

Bornheim Viele Senioren können aufgrund des neuartigen Coronavirus seit Wochen keinen Besuch bekommen. Deshalb hat der Bornheimer Stadtjugendring das Senioren-Telefon ins Leben gerufen. 25 Frauen unterstützen das kostenfreie Projekt und schenken einsamen Senioren ein bisschen ihrer Zeit.

Hella Schwenkenbecher ist 83 Jahre alt und zog vor einem Jahr von Magdeburg nach Bornheim. Die 83-jährige findet die aufgezwungene Isolation schrecklich, und für Dominik Pinsdorf, Chef des Stadtjugendringes, der Grund, „um meiner lebensfrohen Oma wenigstens kurzfristige soziale Kontakte zu ermöglichen“. Mit Stadtjugendring-Beisitzerin Elisa Färber hat er die ausgearbeitet und das Projekt organisiert. Hilfsangebote vermittelt das Senioren-Telefon mit Herz nicht. „Wir verstehen uns als Plaudertelefon. In solchen Zeiten ist es schwierig, die psychische Hygiene zu pflegen. Dafür sind wir da“, sagt der 26-Jährige. Er selbst wird nicht an der Strippe sein, sondern den „Dienstplan“ der freiwilligen Helferinnen – bislang haben sich nur Frauen gemeldet – und als deren Ansprechpartner fungieren.

Ausgewählt wurden die Frauen mit Hilfe eines Formulars im Internet, auf dem außer Name, Adresse und Familienstand auch Erfahrungen in der ehrenamtlichen Seniorenarbeit abgefragt wurden. Aus den rund 30 Interessierten kristallisierte sich ein fester Kreis aus 25 Ehrenamtlichen heraus. „Uns war wichtig, dass die Leute in der Region wohnen. Und so haben wir Helferinnen aus Bornheim und seinen Ortsteilen sowie aus Weilerswist dabei“, erzählt die 25-jährige Mitorganisatorin Elisa Färber.