Stellwerkstörung in Sinzig : Fernzüge halten derzeit nicht in Bonn

Fernzüge halten derzeit nicht in Bonn

Stellwerkstörung in Sinzig

Sinzig/Bonn Aufgrund einer Stellwerkstörung in Sinzig halten derzeit keine Fernzüge in Bonn, Remagen und Andernach. Die Züge werden umgeleitet, es kommt zu erheblichen Verspätungen.

Im Fernverkehr im Rheinland kommt es derzeit zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Aufgrund einer Stellwerkstörung in Sinzig können keine Fernzüge zwischen Bonn und Koblenz fahren.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden die Züge des Fernverkehrs zwischen Köln und Koblenz über die andere Rheinseite umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten. Die Halte in Bonn, Remagen und Andernach entfallen, die Züge halten stattdessen in Beuel. Einige Züge halten zudem an geeigneten Bahnhöfen.