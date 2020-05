Maximilianpassage in Bonn : Bodenbeläge am Hauptbahnhof werden erneuert

Bonn Weil es in der Maximilianpassage unter dem Bonner Hauptbahnhof zwei verschiedene Bodenbeläge gibt, will der Investor des Projekts Urban Soul dort Arbeiten durchführen lassen. Kundinnen und Kunden der Bahn und der SWB müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Der Investor des Projekts Urban Soul will ab dieser Woche Arbeiten in der Verteiler-Ebene am Bonner Hauptbahnhof und U-Bahnhof fortführen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Geplant sind Arbeiten an den Bodenbelägen in der Maximilianpassage.