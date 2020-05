Polizei bittet um Hinweise : 23-Jährige in Bonn sexuell belästigt

Bonn Eine 23-Jährige ist am vergangenen Mittwoch auf der Koblenzer Straße von einem bislang unbekannten Mann bedrängt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise geben können.

Eine 23-Jährige ist am vergangenen Mittwoch in Bonn auf der Koblenzer Straße sexuell bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau gegen 21.40 Uhr in Höhe der Hans-Böckler-Allee von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Mann sei auf die Frau zugelaufen und habe sie in Richtung einer Tiefgaragenzufahrt gedrängt.