Unterbringung auf dem Venusberg : 19 Flüchtlinge in Jugendherberge in Bonn nach Corona-Ausbruch isoliert

Seit wenigen Wochen dient die Jugendherberge auf dem Venusberg als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mehrere Flüchtlinge in der Bonner Jugendherberge auf dem Venusberg sind mit dem Coronavirus nfiziert. Die neuen Bewohner kommen aus der Landesunterkunft in Sankt Augustin. Die Bezirksregierung sieht keinen Anlass für weitere Quarantäne.

Die zwölf mit dem Coronavirus infizierten Flüchtlinge in der Jugendherberge auf dem Venusberg stehen ebenso unter Quarantäne wie sieben weitere Bewohner. Sie waren kürzlich aus der Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin auf den Venusberg verlegt worden, wie Dennis Heidel, Sprecher der Kölner Bezirksregierung, sagte. In Sankt Augustin seien sie noch negativ auf das Virus getestet worden. Nachdem einer von ihnen Symptome gezeigt habe, sei aber die gesamte Gruppe auf den Erreger getestet worden.

Da die Neubewohner aus Sicherheitsgründen zunächst separat und ohne Kontakt zu übrigen Bewohnern auf dem Venusberg gewesen seien, stünden die anderen Bewohner nicht unter Quarantäne. Insgesamt wohnen derzeit 162 Menschen in der Jugendherberge.

Die Bezirksregierung hat die Jugendherberge seit diesem Monat vorübergehend für Corona-Risikogruppen und deren Angehörige angemietet, um die Unterbringung in den Landesunterkünften zu entzerren. Bisher kamen sie aus Unterkünften in Köln, Kerpen und Euskirchen.

Den infizierten Bewohnern gehe es gut, so Heidel. Sie zeigten seit der Visite am Sonntagabend keine Krankheitssymptome und befänden sich in Isolation. Das Essen werde aufs Zimmer gebracht, alle Zimmer seien mit Dusche und WC ausgestattet. Grundsätzlich lebten sämtliche Bewohner in Einzel-, Doppel- und Familienzimmern mit jeweils eigenen sanitären Anlagen. Die Zimmer seien zwischen 14 und 18 Quadratmeter groß. Die Bezirksregierung teile die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, darunter auch die Speiseräume zeitlich auf. Die Bewohner seien in Gruppen getrennt. Die beiden für 80 Personen ausgelegten Speiseräume nutzten lediglich 35 Menschen.

In der Landesunterkunft in Sankt Augustin gibt es laut Bezirksregierung aktuell keine neuen positiven Covid-19-Fälle. Von den 261 Personen waren 163 positiv getestet worden. Auch in der Bonner Ermekeilkaserne hatten sich Bewohner infiziert.