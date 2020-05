Autobahn in Richtung Koblenz wieder freigegeben : Fünf Verletzte nach Unfall auf der A565 in Bonn

Bonn Auf der A565 hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Ein Auto und ein Lastwagen sind dort kollidiert. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Auf der A565 sind am Dienstagnachmittag ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Gegen 13.20 Uhr war der Fahrer des Autos, in dem sich eine vierköpfige Familie befand, in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Nachdem er zuvor an der Auffahrt Tannenbusch auf die A565 aufgefahren war, wechselte der Fahrer nach ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort auf die rechte Fahrspur. Dabei wurde das Fahrzeug von einem Sattelschlepper am Heck berührt und gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahn gedreht.