Bonner Stadtkrippe : Bonner Stadtkrippe kann rund um die Uhr besucht werden

Stadtdechant Wolfgang Picken und der Ex-Superintendent Eckart Wüster an der Stadtkrippe Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadtkrippe in Bonn ist in diesem Jahr jeden Tag rund um die Uhr zu sehen. Sie zeigt einen SWB-Angestellten, der die Weihnacht erwartet und später bei der Feier die Geburt Jesu. Außerdem ist ein ganz besonderes Bonner Unikat dort abgebildet.

Die Stadtkrippe in Bonn ist in diesem Jahr jeden Tag rund um die Uhr zu sehen. Sie befindet sich im Fenster der Münster-Information. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und bieten eine 24/7-Stadtkrippe“, erklärt Stadtdechant Wolfgang Picken.