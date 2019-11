Rabatte und Angebote : Diese Bonner Geschäfte beteiligen sich am Black Friday

Jede Menge Angebote und Schnäppchen gibt es am Black Friday. Foto: dpa/Lucas Bäuml

Bonn Der Black Friday wird längst nicht mehr nur in den Vereinigten Staaten begangen. Auch in Europa ist der Tag, an denen es Rabatte, Sonderaktionen und zahlreiche Angebote gibt, angekommen. Händler in Bonn nehmen ebenfalls teil und feiern den Tag mit Sonderaktionen.

In den Vereinigten Staaten wird der Freitag nach Thanksgiving „Black Friday“ genannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Black Friday als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison.

So beteiligen sich auch Händler aus Bonn an dem Tag und bieten ihre Waren bis zu 50 Prozent günstiger an. Oft wird eine ganze „Black Week“ gefeiert, sodass es auch vor und nach dem eigentlichen Black Friday verlockende Angebote gibt.

Diese Geschäfte sind dabei

Depot: Am 29. November gibt es sowohl in den Filialen als auch Online viele Rabatte.

H&M: Noch bis zum 30. November gibt es bei H&M alle 48 Stunden neue Angebote. Gilt Online und in den Geschäften.

Douglas: Unter dem Motto „Beauty Friday Sale“ gibt es am 29. November einen Doppel-Deal: 20 Prozent sofort und 20 Prozent beim nächsten Einkauf.

Hellweg: Der Baumarkt bietet am 29. November mehr als 500 Artikel bis zu 50 Prozent reduziert an.

Hunkemöller: Auch das Bekleidungsunternehmen feiert den Black Friday und schenkt seinen Kunden am 29. November 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Jack & Jones: Ähnlich handhabt es Jack & Jones. Das Geschäft reduziert sein gesamtes Sortiment am 29. November um 20 Prozent.

Lidl: Bei den „Lidl Deal Days 2019“ gibt es bis zum 2. Dezember zahlreiche Angebote in den Filialen und im Online-Shop.

Media Markt: Am 29. November erhalten Kunden den ganzen Tag lang verschiedene Angebote - Online und im Markt.

The Body Shop: 30 Prozent Rabatt gibt es auf alles am 29. November. Ausgeschlossen sind Adventskalender, Geschenke und Geschenkkarten.