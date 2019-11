Grabpflege in Bonn : Ärger über vermeintlichen Schotter auf Altem Friedhof

Grabpflege in Bonn

Bonn Das Amt für Stadtgrün hat zehn Gräber auf dem Alten Friedhof mit einer schotterartigen Bedeckung zugeschüttet. Die Maßnahme sorgt für Unverständnis und Entrüstung.

Aufregung um den geschichtsträchtigen Alten Friedhof in der Bonner Innenstadt: Auf dem Friedhof, auf dem unter anderem die Mutter Ludwig van Beethovens und zahlreicher andere berühmte Bonner ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, wurden nun insgesamt zehn Gräber seitens der Stadt Bonn mit einer schotterartigen Bedeckung zugeschüttet.

Eva Hüttenhain, Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs, zeigte sich gegenüber dem GA entrüstet. „Ich finde die Ausbringung von kantigem Schotter seitens der Stadt sehr erschreckend, insbesondere auch deswegen, weil wir seitens der Fördergesellschaft umfassend und immer wieder informieren, dass auf dem historischen Friedhof und angesichts der heutigen klimatischen Situation vorrangig bodendeckende Grün- und Blühpflanzen auf die Grabstätten gesetzt werden sollten“, so Hüttenhain. Besonders entsetzt ist sie, dass vor allem Gräber im Umfeld von Beethovens Mutter betroffen sind. Schließlich stünde das Grab im kommenden Beethoven-Jahr besonders im Fokus.

Unverständnis auch bei der SPD. „Der Alte Friedhof mit seinen teils Jahrhunderte alten Gräbern ist ein Zeugnis für die abwechslungsreiche Geschichte unserer Stadt“, erklärte Herbert Spoelgen, Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Bonn sowie Fraktionssprecher im Unterausschuss Denkmalschutz. Stephan Eickschen, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, verwies besonders auf den Schaden für das Kleinklima in der Innenstadt.

Ruhestätte in Bonn

Ruhestätte in Bonn : Stadt räumt Grabstätte von jüdischer Familie ab

Die städtische Aktion erscheine gerade aufgrund der in der Vergangenheit von der Stadt gegenüber Bürgern ausgesprochenen Verbote Vorgärten zu schottern, statt sie zu bepflanzen, in einem komischen Licht. Über einen solchen Fall im Neubaugebiet „Am Hölder“ in Röttgen berichtete der GA Ende August.