Vorstellung in Berlin : So feiert Deutschland das Beethoven-Jahr 2020

So feiert Deutschland das Beethoven-Jahr 2020

Vorstellung in Berlin

Armin Laschet (CDU, l-r), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Sarah Willis, Hornistin der Berliner Philharmoniker, Monika Grütters (CDU), Kulturstaatsministerin, und Malte Boecker, Geschäftsführer von BTHVN2020, stellen auf einer Pressekonferenz die Höhepunkte des Beethoven-Jahres 2020 vor. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Im kommenden Jahr feiert Bonn den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven - und ganz Deutschland feiert mit. In Berlin wurde nun das Programm vorgestellt, das nicht nur in Bonn spielt. Mehr als 40 Millionen Euro werden hierfür ausgegeben.

Tausendmal Beethoven - zum 250. Geburtstag des Komponisten feiert Deutschland den Meister aus Bonn im kommenden Jahr auf allen Kanälen. Rund 1000 Konzerte, Opernaufführungen, Festivals und Ausstellungen stehen 2020 bundesweit im Zeichen der Musik Ludwig van Beethovens (1770-1827), dem wohl berühmtesten Deutschen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag bei der Vorstellung des Programms in Berlin sagte.

Zu den Höhepunkten des Gedenkjahres, das offiziell am 16. Dezember in Bonn eröffnet wird, zählen ein Konzert des London Symphony Orchestra mit Simon Rattle und der Geigerin Lisa Batiashvili und die Uraufführung des Auftragswerks „The Nine“ des Chinesen Tan Dun. Die Berliner Philharmoniker planen einen 24 Stunden langen Beethoven-Marathon am 25. April.