Polizei sucht Zeugen : Junge Fußgängerin in Tannenbusch von Auto erfasst

Symbolfoto. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Eine 21 Jahre alte Frau ist in Bonn-Tannenbusch beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall an der Ampel kommen konnte, ist noch unklar.

Eine 21 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Bonn-Tannenbusch von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit.