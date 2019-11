„Fridays For Future“ : Klimaschutz: Rund 4000 Demonstranten ziehen durch Bonn

„Fridays for Future“-Demonstranten haben sich in der Bonner Innenstadt versammelt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Tausende Demonstranten sind am Freitag durch die Innenstadt gezogen: In Bonn hat der vierte Internationale Klima-Aktionstag der Protestbewegung „Fridays for Future“ stattgefunden. Teils behinderten die Teilnehmer den Straßenverkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

Viele junge Klimaschutz-Demonstranten waren am Freitag wieder in der Innenstadt unterwegs: Zum bereits vierten internationalen Klimaaktionstag haben sich die Protestanten von „Fridays for Future“ um 9.30 Uhr zur Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz versammelt. Rund 4000 Teilnehmer setzten sich in Bewegung, teilte die Polizei am Freitag zuletzt mit. Die Aktivisten trugen Demoschilder mit Sprüchen wie „Rauchen ist tödlich. Atmen zurzeit auch!“ durch die Straßen.

Straßenbahnen fuhren zeitweise Umleitungen

Auf der Poppelsdorfer Allee am Hauptbahnhof legten die Demonstranten am Vormittag zeitweise den Verkehr lahm. Dort blieben die aus Richtung der Unterführung kommenden Teilnehmer für eine Aktion stehen. Die Polizei sperrte teils die umliegenden Straßen ab. Die regulär über die Poppelsdorfer Allee fahrenden Linien wie die 61 und die 62 wurden für kurze Zeit über die Südstadt umgeleitet, teilten die Stadtwerke Bonn (SWB) auf Twitter mit. „Linien 61 & 62 Streckentrennung - 61 & 62 fährt zwischen Dottendorf und (H) Haus der Jugend und zwischen U-Bahn-Haltepunkt Bonn Hbf und Oberkassel/Auerberg“, hieß es.

Im Bereich Beuel/Oberkassel verspätete sich die Linie 62 wegen Straßensperrungen und des Demozugs. Auch am Hauptbahnhofs kam es zu Wartezeiten bei Bussen und Bahnen.

Gleich geht's los und wir sind schon richtig viele Menschen auf dem Marktplatz in #Bonn 💚 Schließt euch noch an!! #NeustartKlima #FridaysForFuture #Klimanotstand pic.twitter.com/E2zkWIkXjN — Fridays For Future Bonn (@BonnFuture) November 29, 2019

Kundgebung vor unbesetztem CDU-Haus

Die Demonstranten starteten mit einer Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz und zogen im Anschluss auf diesem Weg durch die Innenstadt: Am Hof, Martinsplatz, Maximilianstraße/Busbahnhof, Südunterführung, Poppelsdorfer Allee, Meckenheimer Allee, Clemens-August-Straße, Sebastianstraße, Poppelsdorfer Platz, Sebastianstraße Carl-Troll-Straße, Katzenburgweg, Meckenheimer Allee, Poppeldorfer Allee, Am Poppelsdorfer Weiher. Enden sollte der Protestmarsch gegen 13 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Poppelsdorfer Schloss.

Vor dem Gebäude des CDU-Kreisverbands an der Carl-Troll-Straße hatte es eine Zwischenkundgebung gegeben - allerdings vor verschlossenen Türen. Dort platzierten die Demonstranten als Zeichen des Protests ein selbstgebasteltes Paket, das an das von der Bundesregierung verabschiedetes Klimaabkommen erinnern sollte. Am Poppelsdorfer Schloss befestigten Teilnehmer ein etwa drei mal fünf Meter großes Protestplakat. „Dieses Mal liegt unser Schwerpunkt auf kreativen Aktionen“, sagte Pressesprecher Robert Müller-Uri (16) von Fridays for Future dazu. Elf Redner hätten sich angemeldet.

Rückendeckung von den Bonnern

Anlässlich der am 2. Dezember in Madrid stattfindenden UN-Klimakonferenz gehen heute überall auf der Welt Klimaschutz-Demonstranten auf die Straßen. „Letztes Mal war es unser Ziel, so viele Menschen wie nur möglich zum Demonstrieren aufzurufen“, erzählte Müller-Uri. „Mit 15.000 Teilnehmern wurden im September unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Es ist gut, von so vielen Bonnern hier Rückendeckung zu spüren.“

In Deutschland streiken seit fast einem Jahr jeden Freitag Tausende junge Menschen. Den Angaben Fridays for Future zufolge waren beim letzten internationalen Protesttag, am 20. September, rund 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen. „Dies war die größte Aktion, die es in Deutschland je im Namen des Klimaschutzes gab.“ Das an diesem Tag von der Bundesregierung veröffentlichte Klimapaket sei laut Fridays for Future „eine politische Bankrotterklärung“.

Die soziale Bewegung fordert die Regierung auf, „das Klimapaket grundlegend zu überarbeiten“. So soll das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen und auch der Kohleausstieg bis 2030, sowie die Nettonull bis 2035 eingehalten werden.

Prominente Unterstützung in Köln

Auch „Fridays for Future Rhein Sieg“ hat für Freitag eine Demonstration angekündigt. Dort waren laut Polizeiangaben circa 200 Teilnehmer vor Ort, die ab 9.30 Uhr vor der Kreissparkasse am S-Carré in der Siegburger Innenstadt für den Klimaschutz demonstrieren wollten.

Zu einer Demonstration in Köln (12.00 Uhr) werden rund 20 000 Teilnehmer erwartet, die durch die Innenstadt ziehen. Bei der Auftaktkundgebung sollen nach Angaben eines Sprechers Musiker der Bands Brings, Höhner, Bläck Fööss und Kasalla auf der Bühne stehen und zusammen spielen.