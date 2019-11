Kaufhof in der Innenstadt : Kinder bestaunen Tierwelt in Schaufenster in Bonn

Kinder bestaunen Tierwelt in Schaufenster in Bonn

Kaufhof in der Innenstadt

Bonn Ein Schaufenster voller Affen: Auch in diesem Jahr sind die Steiff-Figuren bei Kaufhof in Bonn wieder ein absoluter Hingucker. Wir waren mit der Kamera dabei und haben die leuchtenden Kinderaugen im Video festgehalten.

Seit Jahren ist das Steiff-Schaufenster bei Galeria Kaufhof aus der Bonner Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Unzählige Kinder haben angesichts des Panoramas mit den sich bewegenden Plüschtieren schon leuchtende Augen bekommen, und auch in diesem Jahr ist es Blickfang und Publikumsmagnet für all jene, die über den Münsterplatz schlendern.

Der vierjährige Leonard kann seinen Blick kaum vom Glas lösen. „Ich finde die Affen am tollsten“, sagt er. „Die machen so viel Quatsch.“ Die Tiere klettern unter anderem an einem Haus herum, drohen einen Zaun umzuwerfen und jagen durch den Dschungel.