Ein höfliches Tier? : Auf der Spur des Wolfes in Bonn

Venusberg Fräulein Brehm alias Daniela Zähl ist dem Wolf auf der Spur. Im Haus der Natur brachte sie den Kindern die gefährdete Tierart näher.

Wo und wie leben Wölfe in Deutschland? Sind sie wirklich so blutrünstig wie behauptet wird? Und was steht auf ihrem Speiseplan? Fräulein Daniela Brehm, Wolf-Expertin, hatte in ihrem einstündigen Theaterprojekt die Antworten. „Unsere Informationen beruhen auf wissenschaftlichen Ergebnissen und praktischer Feldforschung“, berichtete sie.