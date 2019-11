Haltestelle Universität/Markt : 18-Jähriger bei Straßenraub in Bonn verletzt

Bonn Ein 18-Jähriger ist am Freitag bei einem Straßenraub an der Haltestelle Universität/Markt verletzt worden. Drei bislang unbekannte Männer attackierten ihn und entwendeten seine Geldbörse. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei bislang unbekannte junge Männer haben am Freitagabend einen 18-Jährigen an der U-Bahn-Haltestelle Universität/Markt verletzt und ihm die Geldbörse geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann gegen 20.45 Uhr in der Unterführung der Haltestelle in Richtung des Ausgangs Stockenstraße unterwegs, als die drei Männer auf ihn zukamen. Einer der jungen Männer habe ihn zunächst auf Arabisch angesprochen, ein weiterer habe einen Arm freundschaftlich um ihn gelegt und den 18-Jährigen dann unvermittelt zu Boden gerissen.