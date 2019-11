Petition von Seilbahn-Befürwortern : Mehr als 5000 Bonner wollen eine Seilbahn

Autofahrer stehen nicht selten schon am Fuße des Venusberges im Stau. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Eine Petition von Beschäftigten und Patienten des Uniklinikums Bonn ruft die Stadtverwaltung zum Handeln auf. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Ministeriums steht weiter aus.

Die Seilbahn-Befürworter melden sich zu Wort: 5149 Personen fordern Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Stadtverwaltung zu einer besseren Verkehrsanbindung des Bonner Uniklinikums auf. In einer Online-Petition, die am Donnerstag abgeschlossen wurde, plädieren die Unterzeichner für den Bau der urbanen Seilbahn auf den Venusberg, für verbesserte Radwege und einen Ausbau der Parkmöglichkeiten auf und am Klinikgelände.